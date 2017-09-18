حسام البدري يضم لاعبا جديدا لقائمة مباراة الأهلي والترجي

قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة حسام البدري ضم 25 لاعبًا لقائمة الفريق في رحلة مباراة الترجي التونسي يوم السبت المقبل في رادس ضمن إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع الترجي 2-2 في مباراة الذهاب التي أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ميدو جابر في قائمة الأهلي لمباراة الترجي

وقرر حسام البدري اصطحاب ميدو جابر لاعب الوسط إلى تونس لمواجهة الترجي لخوض المباراة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا وأبعدته عن مباراة الذهاب.

وغاب ميدو جابر عن قائمة المباراة الأولى التي جرت بين الأهلي والترجي وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 بسبب الإصابة.

واعتمد حسام البدري على وليد أزارو في خط هجوم الأهلي أمام الترجي ومن خلفه أحمد الشيخ وعبد الله السعيد وجونيور أجايي في المباراة الأولى.

ولعب أحمد الشيخ على حساب ميدو جابر الذي يجيد في مركز الجناح الأيمن لكنه خرج من حسابات البدري للإصابة.

ويسعى حسام البدري لتحقيق الفوز في مباراة العودة برادس لمواصلة المشوار والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.