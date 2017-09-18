أحمد ناجي يحسم مصير شريف إكرامي من الانضمام للمنتخب أمام الكونغو

حسم أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب مصير شريف إكرامي حارس الأهلي من الانضمام لصفوف الفراعنة استعدادًا لمباراة الكونغو يوم 8 أكتوبر المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وتسبب شريف إكرامي في الهدف الثاني لمباراة فريقه أمام الترجي التونسي التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت بالتعادل 2-2 في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

أحمد ناجي يطمئن شريف إكرامي على مستقبله مع المنتخب

وحرص أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر، على إجراء اتصال هاتفي مع شريف إكرامي لدعمه رغم الخطأ في مباراة الترجي التونسي.

وأكد ناجي لإكرامي أنه سيتواجد في قائمة منتخب مصر للقاء الكونغو المقرر له 8 أكتوبر المقبل لأن الأخطاء حراس المرمى واردة فلا يوجد حارس في العالم لا يخطيء في المباريات.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا صاحبة المركز الثاني برصيد 7 نقاط ثم غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط والكونغو في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على الكونغو مع تعثر أوغندا أمام غانا ليضمن الفراعنة التأهل بشكل رسمي إلى المونديال.