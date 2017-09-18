مران الزمالك- محمد إبراهيم يظهر.. وتدريبات استشفائية لـ”جبر وصلاح وبنجامين”

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية تحت قيادة المونتنيجري نيبوشا يوفوفيتش، المدير الفني للفريق استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الثامنة والربع مساء، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري العام.

وأدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا في لقاء الداخلية بالأمس تدريبات استشفائية، على هامش مران اليوم تحت إشراف ماركو يوفانوفيتش مدرب الأحمال.

وخاض باقي لاعبي الزمالك تدريبات بدنية وفنية قوية تحت إشراف المدير الفني المونتنيجري، واشتمل المران على جمل فنية وتكتيكية والتسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء.

خاض كل من علي جبر وعمر صلاح تدريبات تأهيلية تحت إشراف عمرو مطراوي إخصائي التأهيل، كما أدى الغاني بنجامين أتشيمبونج تدريبات تأهيلية في الجيمانيزيوم.

ويعاني أتشيمبونج من الإصابة في العضلة الضامة وحدد له الجهاز الطبي برنامجا خاصًا لتجهيزه للمشاركة مع الأبيض في التدريبات الجماعية.

وتواجد محمد إبراهيم صانع ألعاب الأبيض في مران اليوم لمتابعة البرنامج العلاجي الموضع له من قبل الجهاز الطبي للزمالك.

ويذكر أن الزمالك قد فاز على الداخلية بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالأمس، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر الدوري العام.