المكافأت سلاح الأهلي لتخطي عقبة الترجي

وعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر، لاعبي الفريق الأول بصرف مكافأت خاصة، في حالة التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل، على استاد رادس، ضمن مباريات الإياب للدورربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأبلغ محمود طاهر لاعبي الأهلي الكبار، بصرف مكافات مالية كبيرة من “جيبه الخاص”، في حالة الفوز على الترجى والتأهل إلى دور نصف نهائى البطولة الإفريقية.

وطلب “طاهر” من اللاعبين الكبار لم شمل الفريق من جديد من أجل تخطى بطل تونس، وأكد لهم أنه يدرك صعوبة موقف الفريق فى البطولة بالتعادل فى الإسكندرية.

وسقط المارد الأحمر في فخ التعادل الإيجابي أمام الترجي التونسي بهدفين لمثهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين أول أمس السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الذهاب للدور ربع النهائي من البطولة.

فرص الأهلي في التأهل للدور نصف النهائي من البطولة:-

1- فوز الأهلي بأي نتيجة في استاد رادس

2- تعادل الأهلي بأي نتيجة أكبر من 2-2 ليتأهل بفارق الأهداف

3-تعادل الأهلي بهدفين لمثلها و ليتجه الفريقين لوقت إضافي ثم ركلات ترجيح حال استمرار التعادل.

يذكر أن الأهلي سيواجه الترجي التونسي يوم 23 من الشهر الجاري على استاد رادس بتونس، ضمن مباريات الإياب من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.