مباراة الزمالك والداخلية تواجه خطر الإعادة

باتت مباراة نادي الزمالك والداخلية التي أقيمت في الجولة الثانية للدوري المصري مهددة بالتأجيل بقرار من اتحاد الكرة المصري.

الداخلية يطلب إعادة مباراة الزمالك

وفاز الزمالك على الداخلية بثلاثية نظيفة أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وقرر نادي الداخلية تقديم طلب لاتحاد الكرة لإعادة مباراة الفريق أمام الزمالك بدعوى احتساب ركلة جزاء غير صحيحة لعبد الله جمعة لاعب القلعة البيضاء.

وأحرز هدف الزمالك الأول محمد أشرف روقة من ركلة جزاء تسبب فيها عبد الله جمعة بالسقوط داخل منطقة الجزاء دون أن يلمسه أحد.

وينوي مسئولو الداخلية الاستشهاد بواقعة مباراة منتخبي جنوب إفريقيا والسنغال في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 والتي قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” إعادتها بسبب أخطاء الحكم لامبتي طوال الـ90 دقيقة.

وكشف اللواء عثمان الدسوقي المشرف العام على الكرة بالداخلية عن أن إدارة النادي ستتقدم بطلب رسمي غدًا للجبلاية تطالب خلاله بإعادة المباراة، مع عدم إدارة محمد معروف حكم اللقاء أي مباراة للفريق في الدوري.

وأوضح عثمان الدسوقي أن فيفا أوقف حكم مباراة السنغال وجنوب إفريقيا مدى الحياة وقرر إعادة المباراة لمنح أصحاب المظالم حقوقهم لأن السنغال لن تستفيد من إيقاف الحكم لامبتي.