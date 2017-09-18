نجم الترجي: نتذكر موقعة رادس.. ولابديل عن الفوز في الإياب

صرح طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي التونسي بأن فريقه جاء للفوز أمام الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2.

وأشار نجم الترجي إلى أن فريقه لم ينسى موقعة رادس عام 2012 بعد أن تعادل الفريقان في الذهاب لكن نجح الأهلي في حصد اللقب على أرضه ووسط جماهيره في مباراة الإياب.

من ناحية أخرى يخشى حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللجوء إلى ركلات الجزاء خلال مواجهة الترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل برادس.

وقام البدري بتجهيز عدد من مقاطع الفيديو للاعبين عالميين أثناء تنفيذ ركلات الجزاء تحسبا أن يضطر الفريق لخوض ركلات الجزاء الترجيحية لتحديد الفريق المتأهل إلى نصف نهائي البطولة الأفريقية.

كان الفريق الأحمر قد تعادل إيجابيًا أمام الترجي في لقاء الذهاب بنتيجة 2-2، بأقدام الثنائي عبد الله السعيد “ركلة جزاء”، والمهاجم المغربي وليد أزارو، على أن تقام مباراة العودة يوم السبت المقبل على ستاد رادس في تونس.

ويحتاج الفريق الأحمر للفوز بأي نتيجة من أجل خطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي.