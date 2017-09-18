أول أزمة لعبدالله الشامي في الأهلي

يواجه عبدالله الشامي مدافع الأهلي الجديد، أزمة كبيرة في التواجد بالتشكيلة الأساسية للمارد الأحمر في الفترة القادمة، في ظل تألق سعد سمير ورامي ربيعة مدافعي الفريق.

ويعتمد الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري في الفترة الأخير، على الثنائي سعد سمير ورامي ربيعة بعدما انسجم الثنائي معا بعد رحيل أحمد حجازي.

ورحل أحمد حجازي مدافع المارد الأحمر إلى صفوف ويست بروميتش الإنجليزي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع إمكانية البيع.

ويمتلك النادي الأهلي ثلاثة مدافعين على مستوى عالي وهم رامي ربيعة وسعد سمير ومحمد نجيب، وسيحتاج المدافع السوري إلى الاجتهاد في تدريبات المارد الأحمر من أجل الحصول على ثقة حسام البدري والدخول في التشكيلة الأساسية للفريق.

وكان الأهلي قد أعلن تعاقده مع المدافع السوري عبدالله الشامي لمدة 3 مواسم مقبلة في صفقة انتقال حر بعد فسخ اللاعب لتعاقده مع نادي الصفا اللبناني.

وتواجد “الشامي” داخل جدران النادي الأهلي اليوم الإثنين، بعدما وصل إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

تصريحات الشامي بعد الانتقال للأهلي

وقال اللاعب في تصريحات صحفية له اليوم فور إتمام إجراءت انتقاله للمارد الأحمر، إن قميص الأهلي مسئولية كبيرة، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري وجماهير الفريق.

وأوضح المدافع السوري أن مفاوضات مع الأهلي بدأت عبر وكيله الذي تلقى عرضا باللعب للمارد الأحمر، مشيرا إلى أن كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة تمت بعد ذلك مع الدكتور عصام سراج الدين، المدير التجاري والتعاقدات بالأهلي، الذي حضر إلى لبنان من أجل إتمام الصفقة.

وأردف الشامي أن هدفه مع الأهلي هو أن يصبح من أحد أهم نجوم الفريق في الفترة المقبلة، ومساعدة النادي مع زملائه في تتويجه بالبطولات، لافتا إلى أن المنافسة مع زملائه المدافعين بالفريق ستكون قوية للغاية، وفي مصلحة الأهلي، خصوصا أن مدافعي الأهلي الحاليين يتمتعون بمستوى فني عالٍ، وهو ما يساعده على تطوير مستواه.

وأشار اللاعب السوري إلى أن يجيد اللعب في مركزين، المدافع المساك ولاعب الارتكاز، لكنه يفضل اللعب كمدافع، مضيفا أنه سينفذ تعليمات الجهاز الفني وكل ما يُطلب منه.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، والمقرر لها يوم 23 من الشهر الجاري، ضمن مباريات الإياب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.