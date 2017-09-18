الأهلي يستعين بـ”رونالدو” لعبور الترجي

طلب حسام البدري، المدير الفني للأهلي، من جهازه المعاون تجهيز فيديوهات لنجوم الكرة العالمية يتقدمهم كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني خلال تنفيذهم لضربات الجزاء لعرضها على اللاعبين استعدادًا لمباراة الترجي التونسي يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستعين بنجوم العالم استعدادا للترجي

ويسعى حسام البدري لتدريب لاعبيه على ركلات الجزاء تحسبًا للوصول إليها في حالة التعادل 2-2 في رادس.

وكان نادي الأهلي قد تعادل 2-2 في مباراة الذهاب بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد برج العرب الإسكندرية.

ويحاول حسام البدري تجهيز لاعبيه نفسيًا لكل الاحتمالات خاصة أن الخروج من دوري أبطال إفريقيا يعني رحيله والتفكير في مدرب أجنبي.

ويدرك البدري أن كل السيناريوهات مطروحة في موقعة رادس وإن كان الأهلي يسعى للفوز بأي نتيجة للتأهل لنصف النهائي من بوابة الترجي التونسي.

وتسبب شريف إكرامي حارس الأهلي في استقباله فريقه للهدف الثاني أمام الترجي ببرج العرب لفشله في التقاط كرة سهلة من لعبة ثابتة، قبل أن ينجح الأحمر في إدراك التعادل.