كوبر يصدم أحمد الشيخ.. والسر في الترجي

رهن هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر استمرار ضم أحمد الشيخ لاعب الأهلي لقائمة الفراعنة بالتألق في مباراة الترجي التونسي المقبلة.

ويحل نادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا يوم السبت المقبل على الترجي بتونس في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

المنتخب يضع أحمد الشيخ تحت الاختبار

ويراقب كوبر مستوى أحمد الشيخ أمام الترجي وينتظر مشاركته وتألقه حتى يضمه لصفوف الفراعنة في معسكر الاستعداد لمباراة الكونغو يوم 8 أكتوبر المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

ويرى كوبر أن أحمد الشيخ لم يظهر في مباراة الترجي الأولى بالمستوى الذي يؤهله للانضمام للفراعنة ليكون بديلًا لمحمد صلاح أو عبد الله السعيد على حساب مصطفى فتحي أو رمضان صبحي، لكنه سيضمه للمعسكر إذا فرض نفسه.

وكان هيكتور كوبر قد أعلن قائمة المحترفين لمباراة الكونغو وضم لها مصطفى فتحي ورمضان صبحي وهو ما يؤكد أن أحمد الشيخ خارج حساباته في الوقت الحالي مع عودة مصطفى فتحي من الإصابة التي أبعدته عن معسكر الفراعنة أمام أوغندا.