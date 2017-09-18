طبيب نفسي يحلل شخصية إكرامي وسبب أخطاء الحارس المتكررة

قام الدكتور إبراهيم مجدي أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس بالتحليل النفسي لشخصية شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى بعد الخطأ الذي تسبب في تعادل فريقه أمام الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا بهدفين لمثليهما.

وأكد مجدي أن خطأ شريف إكرامي يشير إلى وجود خلل في تركيز حارس المرمى و قدرته علي التقاط الكرة ومدى تقديره لخطورتها .

وهناك أسباب عديدة نتج عنها الخطأ الفادح للحارس خلال المباراة ومنها:

– وضتع اللاعب في مكانة أكثر مما يستحق فيجد نفسه حارس مرمى في فريق كبير أو مهاجم أساسي دون أن يملك مقومات هذه المكانة.

– التوتر الشديد وعدم القدرة علي التخلص من التوتر يؤدي إلى فقدان الارتكاز

– فقدان الثقة في النفس و انتظار التشجيع من الجماهير يؤدي إلى فقدان اللاعب الي التركيز.

-عدم التدريب بشكل كافي أو الجدية في التدريب تؤدي إلى فقدان التركيز في المباراة.

– النقد يؤثر على أداء اللاعب خاصة إذا كان شخص غير ذكي اجتماعيا و لا يستطيع أن يتعامل مع النقد بشكل جيد

– فقدان الثقة في النفس و انتظار التشجيع من الجماهير يؤدي إلى فقدان اللاعب الي التركيز.

– مشاكل نفسية و شخصية لا يستطيع اللاعب التخلص منها مما يؤدي إلى فقدانه التركيز.

– اللا مبالاة عندما يشعر اللاعب أنه لا يوجد بديل كفء له فيؤدي أداء هزيل بدون إهتمام .

– فقدان اللاعب دافع الفوز أي أن اللاعب فقط ينزل الملعب من أجل تأدية وظيفة يلعب بدون استمتاع أو تركيز و بأداء روتيني فاقد للمتعة الانتصار.