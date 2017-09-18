البدري يستعد لموقعة الترجي بركلات الجزاء

يستعد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقوة لمواجهة الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل برادس.

الأهلي يجهز لاعبيه على تنفيذ ركلات الجزاء

وقام البدري بتجهيز عدد من مقاطع الفيديو للاعبين عالميين أثناء تنفيذ ركلات الجزاء تحسبا أن يضطر الفريق لخوض ركلات الجزاء الترجيحية لتحديد الفريق المتأهل إلى نصف نهائي البطولة الأفريقية.

وانتظم ميدو جابر في مران الأهلي الصباحي، بعد تعافيه من الإصابة بشد في منشأ العضلة الأمامية، كما واصل باسم علي، تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي للتخلص من الإصابة.

لا بديل عن الفوز على الترجي من أجل اللقب التاسع

كان الفريق الأحمر قد تعادل إيجابيًا أمام الترجي في لقاء الذهاب بنتيجة 2-2، بأقدام الثنائي عبد الله السعيد “ركلة جزاء”، والمهاجم المغربي وليد أزارو، على أن تقام مباراة العودة يوم السبت المقبل على ستاد رادس في تونس.

ويحتاج الفريق الأحمر للفوز بأي نتيجة من أجل خطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي.