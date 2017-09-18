عصام عبدالفتاح: سأرحل عن الجبلاية في حالة عدم التأهل للمونديال

أكد عصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام، أنه سيتقدم باستقاله من منصبه في حالة تعثر وصول المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم بروسيا.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الكونغو، في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، والمقرر لها 8 أكتوبر القادم.

وقال “عبدالفتاح” في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين: “استقالتي من منصبي في اتحاد الكرة جاهزة إذا لم نتأهل للمونديال خاصه وأن مهمتنا في المقام الأول هي تحقيق حلم المصريين بالتواجد في المونديال”.

ويحتل المنتخب الوطني قمة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، جمعهم من الفوز على الكونغو وغانا وأوغندا، وتذوق المنتخب الوطني مرارة الهزيمة أمام أوغندا في لقاء الجولة الثالثة من التصفيات.

كوبر يعلن قائمة المحترفين لمواجهة الكونغو

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، قائمة اللاعبين المحترفين استعدادا للقاء الكونغو المصيري,

وضمت القائمة 14 لاعبا وهم :

عصام الحضري (التعاون السعودي)، أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، محمد عبد الشافي (أهلي جدة السعودي)، أحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي)، محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، أحمد حسن كوكا (سبورتنج براجا البرتغالي)، محمود عبد المنعم كهربا (اتحاد جدة السعودي)، عمرو جمال ( بيدفيست ويتس الجنوب إفريقي)، محمود حسن تريزيجيه (قاسم باشا التركي)، كريم حافظ (لانس الفرنسي)، رمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي)، مصطفى فتحي (التعاون السعودي)، سام مرسى (ويجان الإنجليزي)