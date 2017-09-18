غانم سلطان يبرئ نجم الزمالك من تجديد عقد نجله.. ويؤكد: كلام عار من الصحة

نفى غانم سلطان، رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، الأنباء التي ترددت حول تعديل عقد اللاعب سيف فاروق جعفر، نجل نجم الزمالك الأسبق فاروق جعفر.

وأكد سلطان في تصريحات للموقع الرسمي، أنه لم يتم تعديل عقود أي من اللاعبين من فريق 99، فيما عادا اللاعب أحمد فتوح، بعد تصعيده للفريق الكروي الابيض الأول.

غانم سلطان: لاداعي لإثارة الفتنة

وقال “سلطان” في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، أن عقود اللاعبين ستنتهي صيف العام المقبل، وكل لاعب يحصل على 40 ألف جنيه سنويًا ولايوجد أي لاعب يحصل علي أكثر من ذلك.

وطالب غانم، أن يتم تحري الدقة قبل نقل الأخبار، بدلًا من إثاره الفتنة داخل النادي لمصالح خاصة أنه ينعم بحالة من الاستقرار في جميع الألعاب منذ تولي المستشار مرتضي منصور رئاسة النادي.

كانت بعض الأنباء قد ترردت أمس حول نجاح فاروق جعفر، في تجديد عقد نجله، لاعب فريق الشباب بالقلعة البيضاء مقابل 200 ألف جنيه بداية من الموسم الجاري.