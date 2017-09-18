خاص.. الأهلي يفاوض مهاجم النجم الساحلي

أوضح مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة التفاوض مع عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي التونسي، للانتقال إلى صفوف المارد الأحمر خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

ووقع عمرو مرعي على عقود انتقاله من فريق إنبي إلى النجم الساحلي التونسي، لمدة أربعة مواسم قادمة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ”أخبار الأهلي“، إن بعض الوسطاء داخل النادي الأهلي قاموا بالتحدث مع المهاجم الدولي بالأمس، لمعرفة رايه في الانضمام للمارد الأحمر من عدمها.

وأضاف، اللاعب لم يوضح موقفه النهائي سواء بالاستمرار مع الفريق التونسي واستكمال مشوار احترافه، أو العودة إلى مصر مرة أخرى من خلال بوابة النادي الأهلي.

وأكمل، اللاعب طلب مدة للتفكير في الأمر لحسم موقفه النهائي قبل الرد على عرض النادي الأهلي سواء بالموافقة أو الرفض.

واختتم قائلا، مسؤولو الأهلي يرغبون بقوة في التعاقد مع “مرعي” تحسبا لاستمرار عمرو جمال في بيدفيست الجنوب إفريقي وعدم عودته إلى صفوف الفريق مرة أخرى.

وانتقل عمرو جمال مهاجم الأهلي إلى صفوف بيدفيست الجنوب إفريقي لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

يذكر أن تألق عمرو مرعي مع فريق إنبي في الموسم الماضي، وانضم إلى صفوف منتخب المحليين، وكان محط أنظار قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، قبل أن يفضل اللاعب خوض تجربة الاحتراف في نادي النجم الساحلي التونسي.