أحد أهالي “المحبوسين” يروي تفاصيل جلسة مرتضى منصور

روى حسن عبد الله، أحد أهالي المحبوسين من جماهير الزمالك تفاصيل الجلسة التي جمعت بين المستشار مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، وبين أهالي المحبوسين.

وأجرى الإعلامي خالد الغندور، مداخلة هاتفية مع حسن عبد الله، ليكشف الأخير عن تفاصيل الجلسة الودية التي جمعتهم مع المستشار مرتضى رئيس نادي الزمالك.

وأكد حسن، أن مرتضى، عقد جلسة يوم الجمعة الماضي مع أهالي جماهير الزمالك المحبوسين والذين يصل عددهم إلى 150 فرد، على خلفية أحداث لقاء الأبيض وأهلي طرابلس الماضي.

وأضاف، حسن، “المستشار طلب من أولياء الأمور الحفاظ على أولادهم وإبعادهم عن مثيري الشغب، مشيرًا إلى أنه يعلم أن هناك عدد كبير من المحبوسين مظلومين”.

وأكمل: ” المستشار مرتضى أكد أنه هيرسل مذكرة لرئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيد كرئيس نادي الزمالك أطالب فيها بالإفراج عن المحبوسين موقع منه شخصيا ومن أولياء الأمور”.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عدد من جماهير الزمالك عقب لقاء الأبيض أمام نظيره أهلي طرابلس في ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بسبب أحداث الشغب التي شهدتها المباراة بعد توديع الفريق الابيض لمنافسات بطولة افريقيا من دور المجموعات، ليتعهد المستشار بتقديم مذكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للإفراج عن المشجعين. (تفاصيل مبادرة مرتضى من هنا)