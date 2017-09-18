مرتضى بعد أداء لاعبي الزمالك: لدينا فريق “محترم” وسننافس على جميع الألقاب

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، أن النادي أصبح يمتلك لاعبيه على مستوى عالي فنيًا وأخلاقيًا، مشيرًا إلى أنه لديه فريق محترم، يقودهم مدرب يعلم تمامًا عمله ومسئولياته جيدًا.

مرتضى منصور: واثق في قدارت لاعبي الزمالك

وأضاف منصور، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، “واثق أن لاعبي الزمالك سينافسون علي جميع الألقاب هذا الموسم مستشهدًا بروح الحب التي تسود بينهم وهو وما طالبهم به في الجلسة الوحيدة التي عقدها معهم قبل انطلاق الموسم.

كان الزمالك، قد حقق الفوز بثلاثية دون رد، على نظيره الداخلية، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل أمام الإنتاج الحربي بنتيجة 1-1، في مستهل مشواره في البطولة.

يذكر أن إدارة الزمالك، حرصت على تدعيم صفوفه في موسم الانتقالات الصيفية بـ15 صفقة جديدة، بالإضافة إلى التعاقد مع المدرب الصربي نيبوشا، المدير الفني السابق للفيصلي الأردني.