أثار الحكم الكاميروني أليوم سيدي نيانت، الموكل بإدارة مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال افريقي بين فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي، الجدل بعد الأنباء التي ربطت اسمه بصلة قرابة بينه وبين اللاعب فرانك فوم، نجم الترجي التونسي.

وأكد عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن الكاف لا يعلم أي شئ عن صلة القرابة المذكورة، مؤكدًا أنه سيخاطب لجنة الحكام للتأكد من صحة الأمر حتى لا يفتقد الحكم الكاميروني للحيادية في المباراة. (التفاصيل من هنا).

ليست المرة الأولى التي يدير فيها نيانت الكاميروني، مباراة للفريق الأحمر، فقد كانت له 5 سوابق مع القلعة الحمراء،وتلك المباراة هي السادسة التي يقودها للفريق الأحمر، ويرصد أخبار الأهلي ، الخمس لقاءات السابقة.

الأهلي وزيسكو يونايتد الزيمبابوي

التقي الأهلي مع نظيره زيسكو يونياتد، في إياب دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا النسخة الماضية، تحت قيادة الحكم الكاميروني نيانت، وتعادل الفريق الأحمر إيجابيًا بنتيجة 2-2.

الأهلي وصن شاين

المباراة الثانية أمام الأهلي وصن شاين، في إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا موسم 2012، وتمكن الفريق من الفوز بهدف دون رد.

الأهلي ومازيمبي

واجه الأهلي نظيره فريق مازيمبي موسم 2012، إلا أن الفريق الأحمر خسر اللقاء بهدفين دون رد.

الأهلي والزمالك

أداء الحكم الكاميروني نيانت، مباراة قمة بين قطبي الكرة المصرية، في افتتاح الجولة الأول من دور املجموعات للأندية الافريقية المشاركة في بطولة دوري أبطال افريقيا موسم 2013، وتغلب الفريق الأحمر على أبناء ميت عقبة بنتيجة تاريخية 4-2.

الأهلي والترجي التونسي

صعق الاهلي نظيره الترجي التونسي، بثلاثية دون رد، في بطولة الكونفدرالية موسم 2015، والتي تُوج بها المارد الاحمر تحت قيادة المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو.