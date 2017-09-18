الشامي يكشف فرص الأهلي في عبور “موقعة رادس” أمام الترجي

طمأن السوري عبد الله الشامي، لاعب الأهلي المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأحمر، جماهير القلعة الحمراء، على قدرة اللاعبين في تخطي عقبة موقعة رادس، أمام فريق الترجي التونسي، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، أكد الشامي، أن الأهلي قادر على عبور الترجي في تونس، وخطف بطاقة التأهل، خصوصًا أن الأهلي سبق له التتويج بالبطولات في تونس على حساب أنديتها.

وأشار الشامي، “قميص الأهلي مسئولية كبيرة، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن الجهاز الفني للأهلي وجماهير الفريق”.

الشامي: الأهلي من أكبر الاندية الأفريقية

وقال الشامي، إن الأهلي يعد من أكبر الأندية الإفريقية المصدرة للاعبين إلى أوروبا، مشيرا إلى أن الأهلي سيكون خطوة مهمة بالنسبة له من أجل الاحتراف في أوروبا بعد التألق مع المارد الأحمر.

وأشار اللاعب إلى أن ضغوطات الجماهير في الأهلي تزيد من المسئولية عليه، لافتا إلى أنه يعد الجماهير بتقديم كل ما لديه لإسعادهم، ومساعدة الفريق في الفوز بالبطولات.