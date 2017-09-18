الشامي: بعشق “أبو تريكة”.. وهذا المدافع هو مثلي الأعلى

أنهت إدارة النادي الأهلي، اجراءات ضم المدافع السوري عبد الله الشامي، للانضمام إلى كتيبة الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، لتدعيم خط الدفاع، بعد رحيل أحمد حجازي إلى الاحتراف الأوروبي.

وتواجد الشامي، في مقر القلعة الحمراء، صباح اليوم الاثنين، برفقة عصام سراج، مدير التعاقدات بالنادي.

الشامي يكشف عن مثله الأعلى

وفي تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، اكد الشامي، أنه يعشق النجم محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، مشيرًا إلى ان الإسباني سيرخيو راموس، لاعب فريق ريال مدريد هو مثله الأعلى.

وتابع الشامي تصريحاته قائلًا، “الأهلي يعد من أكبر الأندية الإفريقية المصدرة للاعبين إلى أوروبا، مشيرًا إلى أن تواجده في الفريق الأحمر، سيكون خطوة مهمة بالنسبة له من أجل الاحتراف في أوروبا بعد التألق مع المارد الأحمر.

وأشار اللاعب إلى أن ضغوطات الجماهير في الأهلي ستزيد من المسئولية عليه، لافتًا إلى أنه يعد الجماهير بتقديم كل ما لديه لإسعادهم، ومساعدة الفريق في الفوز بالبطولات.

يذكر ان اللاعب السوري انضم إلى صفوف الأهلي قادمًا من الصفا اللبناني في صفقة انتقال حر.