“الشامي”: أفضل اللعب في هذا المركز.. وأنا تحت أمر “البدري”

وصل المدافع السوري، عبد الله الشامي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مقر القلعة الجمراء منذ قليل، من أجل الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة، على أن ينضم اللاعب لتدريبات الفريق الأحمر في أقرب وقت.

وأكد الشامي، في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، أن هدفه مع الأهلي هو أن يصبح من أحد أهم نجوم الفريق في الفترة المقبلة، ومساعدة النادي مع زملائه في تتويجه بالبطولات.

الشامي، سعيد بالمنافسة مع زملائي

وأكد المدافع السوري، أن المنافسة مع زملائه المدافعين بالفريق الأحمر، ستكون قوية للغاية، وستصب في النهاية لمصلحة الأهلي، خصوصًا وأن مدافعي الفريق الأحمر الحاليين يتمتعون بمستوى فني عالٍ، وهو ما يساعده على تطوير مستواه.

وأشار الشامي، إلى أنه يجيد اللعب في مركزين، هما المدافع المساك، ولاعب الارتكاز، لكنه يفضل اللعب كمدافع، لافتًا إلى أنه تحت أمر الجهاز الفني بقيادة حسام البدري في اي وقت، زعليه فقط تنفيذ تعليمات الجهاز الفني وكل ما يُطلب منه.

يذكر أن الشامي انتقل إلى الأهلي في صفقة انتقال حر، قادمًا من الصفا اللبناني.