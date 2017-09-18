بالصور.. “الشامي” يصل الأهلي.. ويرتدي القميص الأحمر رسميًا

تواجد السوري عبدالله الشامي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مقر القلعة الحمراء ظهر اليوم الاثنين، من أجل الانضمام رسميًا إلى كتيبة الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وحضر الشامي، إلى مقر الأهلي برفقة عصام سراج الدين، مدير التعاقدات بالفريق الأحمر، ليبدأ مشواره مع الفريق بعد التعاقد معه بداية من الموسم الجديد.

الشامي ينهي اجراءات دخوله للقاهرة

وتعاقدت إدارة القلعة الجمراء، مع المدفاع السوري، لسد فراغ احمد حجازي، الذي رحل إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة وست بروميتش ألبيون، ليحتاج الفريق الاحمر إلى تدعيم خط دفاعه بجوار الثلاثي سعد سمير، ورامي ربيعة، ومحمد نجيب.

وكان اللاعب يحاول إنهاء اجراءات دخوله إلى القاهرة الفترة الماضية، لينضم رسميًا إلى القلعة الحمراء اليوم.

ومن المنتظر أن ينتظم المدافع السوري في تدريبات الفريق الجماعية خلال الساعات القادمة؛ لتجهيزه للمشاركة في مباريات الفريق بمسابقة الدوري.

يذكر ان الشامي انضم إلى الفريق الأحمر قادمًا من الصفا اللبناني خلال فترة الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر.