“المعلم” عن تأهل المنتخب للمونديال: “فاضل خطوة”

كشف حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، عن فرص تأهل المنتخب الوطني إلى مونديال روسيا 2018، مؤكدًا أنها أصبحت قريبة جدًا.

وتابع المعلم، في نصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، قائلًا، “المنتخب الوطني أصبح قريبًا من التأهل لمونديال روسيا 2018، لافتًا إلى أن حلم المصريين يتبقى عليه خطوة واحدة”.

وأضاف شحاتة، المنتخب قريب من التأهل، لكن لا يجب أن نسهل الأمور بشكل كبير، على الفريق الفوز على الكونغو لحسم تأهله بيده إلى كأس العالم.

وأوضح مدرب المنتخب الوطني الأسبق، أن أداء الفراعنة إن لم يكن جيدًا، لافتًا إلى أن الفريق يحقق الفوز وما يريده، مشيرا إلى أن بعد التأهل للمونديال لابد من التحدث حول أداء الفراعنة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو يوم 8 اكتوبر المقبل، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

يذكر أن كوير أعلن عن قائمة المحترفين المستدعاة لمباراة الكونغو والتي ضمت 14 لاعبًا. (تابع القائمة)