موقعة رادس.. كيف يرى “المعلم” فرصة تأهل الأهلي أمام الترجي؟ 

أكد حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أن النادي الأهلي قادر على تخطي عقبة مباراة الترجي التونسي، خلال مباراة الإياب، المقرر إقامتها السبت المقبل، على ستاد رادس، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.

وفي تصريحات إذاعية عبر برنامج ستاد الهدف، أكد المعلم، أن الأهلي اعتاد على أن تكون مبارياته في الخارج أفضل من الداخل، والتاريخ خير شاهد على هذا الأمر، قائلًا، “أنا مش قلقان على الأهلي، الأهلي قدها وقدود”.

حسن شحاتة يعلق على أداء الزمالك مع نيبوشا

وعن أداء الزمالك مع المدرب الصربي نيبوشا، أكد المعلم، إعجابه بأداء الفريق الأبيض خلال مباراته أمام الداخلية بالجولة الثانية من الدوري، لافتًا إلى أن الزمالك عاد للأداء الجماعي مرة أخرى.

وأضاف شحاته، أن أداء الزمالك سيظهر أفضل من ذلك بعد تجانس اللاعبين، مشيرا إلى أن الأداء الجماعي أهم من الكرة الفردية، مؤكدًا أن الصربي نيبوشا، المدير الفني، يملك قدرات جيدة ويساعد اللاعبين على التألق وتقديم أداء جيد مع الفوز.