مرتضى منصور يخاطب “السيسي” للإفراج عن جماهير الزمالك “المحبوسة”

قرر المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تقديم مذكرة لعرضها على عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة المقبلة، يطالب خلالها بالإفراج عن جماهير الزمالك “المحبوسين”، عقب مباراة الفريق الأبيض أمام أهلي طرابلس التي أقيمت في بطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية.

رئيس الزمالك يعقد جلسة ودية مع أسر المحبوسين

وكان مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، قد عقد جلسة خلال الأيام القليلة الماضية مع أسر المحبوسين، أكد لهم خلالها أنه سيتعهد لهم بالعمل على حل الأزمة خلال الفترة الحالية.

وأكد رئيس القلعة البيضاء أنه سيعد مذكرة لتقديمها لرئيس الجمهورية من أجل الإفراج عن المحبوسين في الفترة الحالية، بعد الجلسة الودية التي جمعته مع أسر المشجعين للزمالك.

يذكر أن مباريات بطولة دوري أبطال افريقيا تقام بالحضور الجماهيري، وفقًا للوائح الكاف، وشهدت مباراة الزمالك مع نظيره أهلي طرابلس الليبي، النسخة الحالية، أحداث شغب من قبل بعض الجماهير، بعد التعادل بهدفين لكل منهما، وخروج الفريق الأبيض من منافسات البطولة.