14 لاعبًا في قائمة المحترفين استعدادًا للكونغو.. واستبعاد “عمر جابر”

اختار المدرب الأرجنتيني، هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قائمة المخترفين، التس تستعد لخوض مباراة الكونغو المقبلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وضمت القائمة 14 لاعبًا، أعلن عنهم إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، وجاءت القائمة كالاتي:

قائمة المحترفين

عصام الحضري، “التعاون السعودى”، أحمد المحمدى “استون فيلا الانجليزى”، محمد عبد الشافى “أهلى جدة السعودى”، أحمد حجازي “وست بروميتش الانجليزى”، محمد النني “ارسنال الانجليزى”، محمد صلاح “ليفربول الانجليزى”، أحمد حسن كوكا “سبورتنج براجا البرتغالي”، محمود عبد المنعم كهربا “اتحاد جدة السعودى”، عمرو جمال مهاجم “بيدفيست ويتس الجنوب افريقى”، محمود حسن تريزيجيه “قاسم باشا التركى”، كريم حافظ (“لانس الفرنسى”، رمضان صبحى “ستوك سيتى الانجليزى”، مصطفى فتحى “التعاون السعودى”، سام مرسى “ويجان الانجليزى”.

واستبعد المدرب الأرجنتيني، عمر جابر، لاعب فريق بازل السويسري، خاصة وأنه لم يشارك بصفة أساسية مع فريقه خلال المباريات الماضية.

ويستعد الفراعنة لمواجهة الكونغو يوم 8 أكتوبر، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية.