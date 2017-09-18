الشكوك تحوم حول استبعاد حكم موقعة رادس لهذه الأسباب.. “عدم الحيادية” أبرزها

أكد عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه لا يعلم حقيقة وجود “صلة قرابة”، بين الكاميروني نيانت، الموكل له إدارة مباراة العودة بين الأهلي المصري والترجي في رادس، واللاعب فرانك فوم، لاعب الفريق التونسي.

كانت بعض صفحات السوشيال ميديا، أشارت غلى وجود صلة قرابة بين الثنائي، الأمر الذي يحول بكل تأكيد لإدارة ناينت مباراة الفريقين في إياب دور ربع نهائي البطولة الأفريقية المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وتشير صلة القرابة إلى أن نيانت هو زوج شقيقة فرانك فوم لاعب الترجي.

شطة: سأبلغ الاتحاد الأفريقي بهذه المعلومة للتحقق منها

وأكد شطة، في تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أنه سيخطر رئيس لجنة الحكام بالكاف بهذه المعلومة للتحقق منها، وإن كان هناك شبهة لعدم الحيادية في التحكيم فقد يتم استبعاده من إدارة المباراة.

وكان الأهلي قد تعادل إيجابيًا في مباراة الذهاب بنتيجة 2-2، على أن تقام مباراة الإياب على ستاد رادس يوم السبت المقبل.

ويحتاج الفريق الأحمر للفوز بأي نتيجة لتخطى ربع النهائي البطولة.