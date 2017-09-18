رئيس الجبلاية السابق: الحكام لديهم “عقد نفسية”.. و يكشف “روشتة” الحل

انتقد عصام عبد المنعم، لاعب النادي الأهلي ورئيس اتحاد الكرة الأسبق، مستوى التحيكم المصري، مشيرًا إلى أنه من الاشياء المؤلمة في مصر ولا يوجد تفسير لتدنى المستوى.

وأكد عبد المنعم خلال تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، إلى أن الأخطاء التحكيمية في مباريات الدوري هى أخطاء “فجة”، وتنم عن عقد نفسيه للحكام.

وتابع رئيس الجبلاية الأسبق، قائلًا، “انحدار المستوى التحكيمي انحدار سريع ومستمر، لافتا إلى أن الأخطاء كلها أخطاء فادحة وتتعلق بتغير نتيجة المباراة.

عبد المنعم: الحكام المصريين لديهم عقد نفسية

وأوضح نجم الأهلي الأسبق، أن بعض الحكام لديهم عقد نفسية، فالبعض يريد أن يقال عليه بطل وأنه لم يجامل الأهلي أو الزمالك، مشيرًا إلى أن خوض إدارة الحكام لمباريات الدوري دون جماهير سببًا كبيرًا في سوء مستواهم، قائلا: “حكامنا تربوا في حضانة بالبعد عن الجماهير وعدم تلقي رد الفعل بشكل سريعة على قرارتهم”.

وعن رأيه في حل أزمة التحكيم، أكد عبد المنعم، “لابد وأن يتعاقد اتحاد الكرة مع 5 حكام دوليين من كبار الحكام في أوروبا للتحكيم في الدوري المصري وإلقاء محاضرات فنية على الحكام”.

واختتم عبد المنعم حديثه قائلًا، “لابد من خوض هذه التجربة للتعلم والإرتقاء بمستوى التحكيم، خصوصا وأن بعض الدول قامت بهذا الفعل ورفعت من مستوى حكامها”.