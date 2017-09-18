الأهلي يستعيد جهود الثنائي المصاب قبل موقعة الترجي في أفريقيا

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية صباح اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش، بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، استعدادًا لخوض مباراة العودة أمام الترجي التونسي السبت المقبل برادس.

كان الجهاز الفني للفريق الأحمر، قد منح اللاعبين الأساسيين راحة سلبية أمس بعد المباراة، على أن يستأنف المران اليوم.

وخاض اللاعبون الأساسييون تدريبات استشفائية، بينما خاض البدلاء فقرة خاصة.

ثنائي الأهلي المصاب ينضم للتدريبات

وانتظم ميدو جابر في مران الأهلي الصباحي، بعد تعافيه من الإصابة بشد في منشأ العضلة الأمامية، كما واصل باسم علي، تدريباته التأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي للتخلص من الإصابة.

كان الفريق الأحمر قد تعادل إيجابيًا أمام الترجي في لقاء الذهاب بنتيجة 2-2، بأقدام الثنائي عبد الله السعيد “ركلة جزاء”، والمهاجم المغربي وليد أزارو، على أن تقام مباراة العودة يوم السبت المقبل على ستاد رادس في تونس.

ويحتاج الفريق الأحمر للفوز بأي نتيجة من أجل خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة الافريقية.