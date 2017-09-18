الأشعة تكشف موقف “أزارو” من المشاركة في موقعة رادس

خضع المغربي، وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لأشعة طبية على الكتف، صباح اليوم الاثنين، قبل انطلاق مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين، في إطار استعدادت الفريق لموقعة الترجي المقبلة في رادس.

كان المهاجم المغربي، قد تعرض لكدمة شديدة خلال مباراة الفريق الأحمر أمام الترجي التي أقيمت السبت الماضي على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وأثبتت الأشعة، سلامة “كتف” أزارو، في إشارة لجاهزيته التامة لخوض مباراة العودة المقرر لها السبت المقبل في ستاد رادس بتونس.

على الجانب الاخر، استأنف الفريق الكروي الأحمر، مرانه صباح اليوم على ىملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، بعدما حصل اللاعبين على راحة من المران أمس، على أن يبدأ الأهلي استعدادته اليوم لموقعة الترجي المقبلة في مباراة الإياب والمقرر إقامتها السبت المقبل على ستاد رادس بتونس.

ويحتاج الفريق الأحمر للفوز بأي نتيجة من أجل خطف بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي من البطولة الافريقية.