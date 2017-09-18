ميدو يعلق على رسالة حارس الزمالك لـ”إكرامي”.. ويؤكد: الحضري هو الحارس الأول

علق أحمد حسام “ميدو”، المدير الفني لفريق وادي دجلة، على رسالة الدعم والمساندة التي نشرها أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق الزمالك، من أجل زميله شريف إكرامي، حارس الأهلي، بعد الخطأ الذي وقع فيه الأخير خلال مباراة فريقه أمام الترجي التونسي، كلفت الفريق الأحمر هدفًا قد يكون سببًا في خروج الفريق من بطولة أفريقيا.

وكتب “ميدو”، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، “رسالة دعم جميله من الشناوي لشريف إكرامي..رسالة تجيب لي عن تساؤلي لماذا الحضري هو الحارس الاول لمصر في عمر ال٤٥!!”.

كان الشناوي قد حرص على مساندة زميله في منتخب مصر شريف إكرامي، ونشر صورة تجمعما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماع علق عليها قائلًا، “كل التوفيق لشريف إكرامي في الفترة القامة حارس مرمى كبير وأخ وشخص محترم”.

وكان الزمالك قد اكتسح نظيره الداخلية بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

يذكر أن الأهلي تعادل أمام الترجي بنتيجة 2-2، على ملعبه في برج العرب، على أن تقام مباراة العودة يوم السبت المقبل في رادس.