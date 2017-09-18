نجم الأهلي يصدم الجماهير بشأن موقعة رادس ويؤكد: “بلاش تخدير”

فاجأ عصام عبد المنعم، لاعب الأهلي ورئيس اتحاد الكرة المصري الاسبق، جماهير القلعة الحمراء، بشأن فرصة تأهل الفريق إلى نصف نهائي بطولة أبطال افريقيا على حساب الترجي التونسي في مباراة العودة المقرر إقامتها في رادس يوم 23 سبتمبر.

وعلق عبد المنعم، في تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، قائلًا، “فرصة تأهل الأهلي من تونس صعبة، والإصراف في الأمل تخدير”.

وتابع رئيس الجبلاية الاسبق قائلًا، ” فرصة تأهل النادي الأهلي من رادس أمام الترجي التونسي، سوف تكون صعبة، وعلى اللاعبين أن يعلموا بأنهم لا بد أن يتحلوا بالرجولة والإلتزام.

واستكمل عبد المنعم، حديثه قائلًا، “عندما كنت قائدًا للأهلي، كان هناك اجتماع مع الإدارة، وبعدها نجلس كلاعبين فقط، والكل يتحدث، لشحن أنفسنا معنويًا، لأن اللاعبون لهم المجد إن فازوا وعليهم اللوم إن خسروا، ولا بد أن يفعل لاعبو الأهلي ذلك، لوحدة الفريق، والإصراف في الأمل تخدير”.

يذكر ان الأهلي تعادل إيجابيًا بنتيجة 2-2، في مباراة الذهاب على ملعب الجيش في الاسكندرية، على أن تقام مباراة الغياب يوم السبت المقبل في رادس.