“عبد المنعم”: خطأ “إكرامي” لايغتفر لهذا السبب.. و”مفيش” حارس بديل للحضري

علق عصام عبد المنعم، لاعب الأهلي، ورئيس اتحاد الكرة الأسبق، على الخطأ الذي وقع فيه شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الكروي الأحمر، خلال مباراة فريقه أمام الترجي التونسي، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد عبد المنعم، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أن حارس المرمى عليه مسئولية كبيرة، وما حدث مع شريف إكرامي أمر وارد، ويسمى خطأ سخيف، لا يتعلق بالمهارة ولا الكفاءة ولا اللياقة.

عبد المنعم: خطأ إكرامي قدري وعليه العودة بقوة

وتابع لاعب الأهلي الأسبق، “شخصية الحارس تفرض عودته من جديد وبقوة، فحارس مرمى الأهلي تعنى حارس مرمى مصر، والخطأ غير مسموح به ولا يُغتفر، ولا بد أن يكون شريف إكرامي الحارس الأساسي في مباراة الإياب، لإنه حارس جيد، وخطأه قدري لا يُلام عليه”.

وحرص رئيس الجبلاية الأسبق على توجيه نصيحة لإكرامي، قائلًا، “أنصح شريف إكرامي بالإنصات إلى كلام الناس الذي يُستمع إلى كلامهم، أما الباقي فيريد هدمه، ولا بد أن يفكر في القادم وينسى الحاضر”. (طالع تصريحاته عن استبعاد غالي)

وعن الحارس الذي يستحق لقب الأول في مصر، كشف عبد المنعم، أنه لا يوجد حارس في مصر يستحق أن يكون رقم 1 في مصر، فالبداية من رقم 2، ولا يوجد حارس يرتقي أن يكون الحارس الأول، مشيرًا إلى أن خير دليل على كلامي هو استمرار عصام الحضري في هذا السن، ووجوده اتهام لكل الحراس أنه لا يوجد رقم 1 في مصر، فقد دخل التاريخ وأغلق الباب خلفه، ونتمنى له الاستمرارية، فالحضري في مكان أخر بعيد عن كل الحراس”.