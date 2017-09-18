عبد المنعم: استبعاد غالي من المنتخب “معاقبة لمصر”.. والأهلي أخطأ في قرار رحيله

علق عصام عبد المنعم، لاعب الأهلي ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، على قرار النادي الأهلي بالموافقة على رحيل لاعبه القائد حسام غالي، إلى صفوف النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وأكد عبد المنعم، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أن الأهلي أخطأ بالموافقة على قرار رحيل حسام غالي، مشيرًا إلى أن غالي قيمة كبيرة ولاغنى عنه.

وشدد لاعب الأهلي الأسبق، على أن قرار رحيله عن صفوف الأهلي قرارًا خاطئًا.

أما عن استبعاده من صفوف المنتخب، يرى رئيس الجبلاية الأسبق، أن استبعاد غالي بسبب خلالفات مع الجهاز الفني للفراعنة بقيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، هو “معاقبة لمصر”. (طالع تصريحاته عن كوبر)

وتابع عبد المنعم، تصريحاته قائلًا، “إن الاحتراف لا يعني استبعاد أي لاعب يحتاجه الفريق، بل تغريمه فقط إذا أخطأ.

وانضم غالي إلى صفوف النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الاخيرة، بعدما اتفق مع الجهاز الفني للفريق الأحمر تحت قيادة حسام البدري، على الاحتراف في الدوري السعودي.