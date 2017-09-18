رئيس الجبلاية السابق: أداء المجلس الحالي لا يؤهله لدخول معهد فني تجاري

انتقد عصام عبد المنعم، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق أداء مجلس الجبلاية الحالي، مشيرًا إلى أنه لا يتخطي الـ 60% من الأداء المطلوب.

وفي تصريحات إذاعية فبر برنامج ستاد الهدف، أكد عبد المنعم قائلًا، “أداء مجلس الجبلاية والذي لا يتخطى 60% لا يؤهله للإلتحاق بمعهد فني تجاري”.

وعن رأيه في أداء المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، أكد نجم النادي الأهلي السابق، “أن الأفضل للمنتخب المصري في حالة الصعود لكأس العالم، أن يتولى مدير فني مصري مهمة القيادة الفنية للمنتخب.

وتابع عبد المنعم، “لا بد من الفوز في مباراة الكونغو المقبلة، وعدم التركيز في مباراة أوغندا وغانا، فالفوز على الكونغو يقدم المنتخب بشكل كبير نحو التاهل إلى روسيا”.

واختتم تصريحاته قائلا:” مسألة تولي المنتخب مدير فني مصري، يحتاج إلى بعض المعايير، وليس من الأخلاقية أن يرحل كوبر إذا وصلنا به إلى كأس العالم”.

يذكر أن منتخب مصر لديه مباراة يوم 8 اكتوبر أمام الكونغو، في الجولة الخامسة، بينما تلتقي أوغندا مع غانا يوم 7 من الشهر ذاته.