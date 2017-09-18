أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لديه ثقة كبيرة في قدرة لاعبي الفريق الأحمر، على خطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا من أنياب الترجي التونسي على ملعبه في رادس.

“عبد الحفيظ”: إذا تحقق هذا الشرط سيحسم الأهلي موقعة رادس لصالحه

وكشف عبد الحفيظ، في تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، عن الشرط الذي إذا توافر في لاعبي الأهلي سيحسم الفريق الأحمر بطاقة نصف النهائي لصالحه، مشيرًا إلى أن إذا ظهر اللاعبين بشخصية الأهلي المعهودة في الأوقات الصعبة سيكون الحسم من نصيب الفريق الأحمر.

وشدد مدير الكرة بالأهلي، على أن الفريق قادر على الفوز في تونس والتأهل لنصف النهائي، مشيرا إلى أن ثقته في اللاعبين بلا حدود.

وكان الفريق الأحمر قد تعادل على ملعبه ووسط جماهيره أمام الترجي التونسي السبت الماضي، ضمن ذهاب منافسات ربع نهائي أبطال افريقيا، على أن تقام مباراة العودة يوم 23 سبتمبر الجاري في ملعب رادس.

يذكر أن الأهلي يحتاج للفوز بأي نتيجة من أجل حسم التأهل.