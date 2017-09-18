“شطة” يكشف مفاجأة في أزمة التحكيم بلقاء الأهلي والترجي

أكد عبد المنعم شطة، رئيس لجنة التطوير بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” أن الحكم السنغالي مالانجا لا يتحمل نتيجة مباراة الأهلي والترجي بذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

شطة يرفض تحميل حكم مباراة الأهلي والترجي مسؤولة النتيجة

وقال شطة في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، إن “مانجالا” مثل اللاعب تماما يخطيء ويوفق، ولابد أن نلتمس العذر للحكام بسبب الضغوطات التي يتعرض لها، مثلما نلتمس العذر لأخطاء اللاعبين كما حدث مع الحارس شريف إكرامي.

وأضاف:” قرار الحكم بعدم طرد لاعب الترجي في ركلة جزاء أزارو كان صحيحا، لأن القانون تغير وأصبح الطرد في حالات الانفراد بالمرمى يتم في حالات خاصة”.

وأوضح رئيس لجنة التطوير بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه يقوم بإرسال الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في المباريات الإفريقية إلى بعض الحكام في أوروبا وأمريكا، من أجل تطوير أداء الحكام الأفارقة.

ووجه شطة رسالة للجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، مطالبا إياهم بالكف عن الحديث عن الأمور التحكيمية.

وقال شطة موجها كلامه للجهاز الفني للأهلي: ” شيلوا التحكيم من دماغكم “.

ونفى تلقي الاتحاد أي خطابات من النادي الاهلي بشأن الاعتراض على حكم مباراته أمام الترجي بذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال.

وأكد أن الكاف لم يصله أي اعتراضات من الأهلي بشأن التحكيم، مشيرا إلى إنه لو حدث هذا الأمر وأرسل اعتراضا على التحكيم سيحسب على الأهلي.