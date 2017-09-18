عبد الحفيظ يتحدث عن حظوظ التأهل.. ويعرب عن قلقه من التحكيم في رادس

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه يثق في قدرة لاعبي الفريق على خطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطا إفريقيا من الترجي التونسي في ملعب رادس.

الأهلي يبدي قلقه من التحكيم في تونس

وأضاف عبد الحفيظ، في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، أن الفريق قادر على الفوز في تونس والتأهل لنصف النهائي، مشيرا إلى أن ثقته في اللاعبين بلا حدود.

وأشار مدير الكرة في الأهلي، إلى أنه يثق في أن اللاعبين سيظهروا بشخصية الأهلي التي تظهر في الأوقات الصعبة.

وأعرب عن استيائه الشديد من مستوى التحكيم في مباراة فريقه الماضية أمام الترجي بذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أنه من المفترض إن كل الاخطاء التحكيمية هذه انتهت من جميع دول العالم، لافتا إلى أن الاهلي مازال يعاني محليا وافريقيا من التحكيم.

وأكد عبد الحفيظ أنه سيدرس مع إدارة النادي في الفترة المقبلة الموقف من التحكيم الإفريقي والمحلي، معربا عن قلقه من مستوى التحكيم في لقاء الإياب.

ورفض إلقاء مسؤولية التعادل على حارس الفريق شريف إكرامي، مؤكدا أن المسؤولية جماعية سواء في النجاح أو في الفشل.

واختتم:” الحارس شريف، حارس الفريق يتدرب بشكل طبيعي ويستعد بكل قوة لمباراة الترجي بإياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا”.