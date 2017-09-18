عبد الحفيظ يكشف موعد وصول بطاقة باكا.. ويعلن موعد ظهور الشامي في المران

اعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب الجنوب إفريقي باكاماني مالامبي، إلى النادي الأهلي، اليوم الإثنين.

الشامي يصل اليوم للقاهرة لبدء مشواره مع الأهلي

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، إن النادي قام بإتمام كافة التفاصيل الخاصة بصفقة باكا ومن المقرر وصول البطاقة الدولية اليوم وفقا للموعد المحدد.

انتقل سيد عبد الحفيظ، للحديث عن موعد ظهور اللاعب السوري عبد الله الشامي، مدافع الفريق الجديد، في المران، بعد وصله إلى القاهرة.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن اللاعب سيتواجد في النادي الأهلي اليوم لبدء مشواره مع الفريق.

ومن المقرر أن يصل عبدالله الشامي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليون إلى القاهرة ، تمهيدًا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

وسيقوم النادي بتقديم اللاعب اليوم الاثنين، إلى وسائل الإعلام عقب وصوله إلى القاهرة.

يذكر أن عصام سراج الدين، المدير التجاري والتعاقدات، قد نجح في الحصول على توقيع اللاعب لصالح الأهلي لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.