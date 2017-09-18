شوبير يعلق على خطأ إكرامي وفرص الأهلي للتأهل

علق أحمد شوبير، حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على الخطأ الذي وقع فيه شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق الأحمر خلال مباراة فريقه أمام الترجي التونسي.

كان شريف إكرامي قد ارتكب خطأ في المباراة كلف فريقه الهدف الثاني، ليشن الجميع عليه حرب شرسة بسبب تعادل الأهلي أمام الفريق التونسي (شاهد خطأ شريف إكرامي)

وقال شوبير خلال مداخلة هاتفية على فضائية صدي البلد، ” أرفض تحميل شريف إكرامي المسؤولية كاملة، جميع الحراس يخطئون لا يوجد حارس في العالم لم يخطئ خطأ مثل الذي وقع فيه إكرامي”.

شوبير يساند شريف إكرامي

وأضاف حارس مرمي الأهلي السابق، ” أساند شريف إكرامي إلي النهاسة، وأرفض هذه الحملة الشرسة ضده، وأثق تماماً أنه قادر على التأهل بالأهلي إلي المربع الذهبي من رادس”.

وتابع، ” فرص الاهلي والترجي في الصعود إلي نصف النهائي متساوية، وسنتأهل في تونس”.

وعن الأخطاء التحكيمية في اللقاء قال: ” تحدثت مع أحمد أحمد ، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وقال لي لن أتهاون مع أخطاء التحكيم “.