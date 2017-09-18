جهاز المنتخب يستبعد “الشيخ” من موقعة الكونغو

استقر أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني، على استبعاد أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من معسكر الفراعنة استعدادا لمواجهة الكونغو يوم 8 اكتوبر المقبل.

المنتخب الوطني على موعد مع الكونغو، يوم الثامن من أكتوبر المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وجاء قرار استبعاد الشيخ، بعدما تأكد شفاء مصطفى فتحي، المحترف ضمن صفوف نادي التعاون السعودي، لاسيما وأنه يلعب في نفس مركز الشيخ.

ومن المقرر أن يعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، عن قائمة المنتخب في الأول من شهر أكتوبر المقبل، على ان يدخل المنتخب معسكراً مغلقاً استعدادا للمباراة الهامة والتي ستحدد مصير مصر من التأهل إلي المونديال.

مصر على بعد خطوة من تحقيق حلم المونديال

ويحتاج المنتخب المصري للفوز على الكونغو بأي نتيجة، بالأضافة إلي تعثر المنتخب الأوغندي أمام غانا في المباراة المقرر لها يوم 7 أكتوبر المقبل، من أجل ضمان التأهل إلي كأس العالم 26 عاماً.