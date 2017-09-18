شوبير : أخلاق وسلوكيات الخطيب علامة مضيئة في تاريخ الأهلي

أشاد أحمد شوبير، حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بأسطورة القلعة الحمراء، محمود الخطيب، والمرشح لخوض انتخابات الأهلي.

وكتب شوبير على صفحته الشخصية على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” ، ” أخلاق وسولكيات و تاريخ محمود الخطيب علامات مضيئة في تاريخ النادي الأهلي”.

كان محمود الخطيب قد أعلن ترشحه لانتخابات الأهلي المقبلة والمقرر إقامتها أخر شهر نوفمبر المقبل، ضد المهندس محمود طاهر ، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حالياً (طالع التفاصيل كاملة)

وكانت المؤشرات الأولية قد أكدت تواجد كلًا من خالد الدرندلي و هشام العامري و رانيا علواني في قائمة الخطيب لخوض المعركة الانتخابية، إلا أن أحمد شوبير، خرج ونفى مؤخراً هذه القائمة، وأكد أن الخطيب لم يستقر حتى الآن على قائمته الانتخابية وإنما هي اجتهادات فقط من بعض المواقع والصحف.

الخطيب يبرر ترشحه للانتخابات

وأكد محمود الخطيب، المرشح لرئاسة النادي الأهلي، أنه اتخذ قرار الترشح للانتخابات المقبلة ضد المهندس محمود طاهر، بناءاً على رغبة الجماهير الأهلاوية فقط لاغير.