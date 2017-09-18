الغندور عن ركلة جزاء الزمالك: “تمثيل”

علق خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، على ركلة الجزاء التي حصل عليها لاعبو الزمالك ، في مباراتهم اليوم أمام الداخلية.

كان الزمالك قد حصل على ركلة جزاء، في مباراة اليوم، وأحدث جدلًا واسعاً في الشارع الرياضي المصري، بداعي أنها وهمية.

الغندور يتهم عبد الله جمعة بالتمثيل

وقال الغندور، خلال برنامجه المذاع عبر فضائية “ال تي سي” ، ” تعجبت كثيراً عندما سقط عبد الله جمعة، لاعب الزمالك داخل منطقة الجزاء، ثم نهض بسرعة عندما أطلق الحكم صافرته ليحتسب ركلة جزاء للاعب، وتغاضي أنها تمثيل”.

وأضاف نجم نادي الزمالك السابق، ” كنت دائما ما أهاجم النجم محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي السابق، عندما يسقط داخل منطقة الجزاء بدون أي وجه حق، بداعي الحصول على ركلة جزاء بالرغم من شعبيته الكبيرة”.

يذكر أن الزمالك قد حقق فوزاً كبيراً على نظيره الداخلية بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.