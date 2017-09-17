مرتضى منصور يعلق على خطأ إكرامي أمام الترجي

علق مرتضى منصور رئيس الزمالك على خطأ شريف إكرامي حارس الأهلي أمام الترجي التونسي، أمس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وتسبب خطأ إكرامي في إدراك الترجي للتعادل لتنتهي المباراة بهدفين لمثليهما ليصعب لمهمة على رفاقه خلال مباراة الإياب.

وصرح رئيس الزمالك قائلا “كل حراس العالم معرضون للخطأ، الشناوي ارتكب نفس الخطأ من قبل وتعرض لحملة كبيرة من السخرية، الأخطاء طبيعية وتحدث لأي لاعب كرة قدم، نساند الأهلي في بطولة أفريقيا لأنه يمثل مصر”.

من ناحية أخرى رفض الجهاز الفني للمنتخب الوطني التعليق على استبعاد حارس الأهلي بسبب خطأ وحيد من معسكر الفراعنة الذي سيبدأ 1 أكتوبر المقبل استعدادا لمواجهة الكونغو يوم 8 من ذات الشهر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

وأكد أن تقييم لاعبي المنتخب لييس عن طريق مباراة واحدة لكن لفترات طويلة.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته غداً الأثنين، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في المباراة المقرر لها يوم 23 من الشهر نفيه على ملعب “رادس” في تونس.

وسيحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل إلي المربع الذهبي من البطولة الإفريقية.