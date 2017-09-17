الشناوي يقحم شريف إكرامي في فوز الزمالك على الداخلية (صورة)

بارك أحمد الشناوي حارس مرمى نادي الزمالك لجماهير فريقه للفوز على الداخلية بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

الشناوي يتحدث عن شريف إكرامي على فيس بوك

وكتب أحمد الشناوي عبر حسابه على فيس بوك: “مبروك لنادي الزمالك وجماهير والقادم أفضل.. وكل التوفيق لشريف إكرامي في الفترة القادمة.. حارس مرمى كبير وأخ كبير وشخص محترم”.

وكان الشناوي قد دافع عن شريف إكرامي حارس الأهلي بعد الانتقادات والهجوم الكبير الذي تعرض له للخطأ في لقاء الترجي التونسي أمس والذي تسبب في الهدف الثاني لبطل تونس في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف الشناوي في تصريحات لفضائية “دي إم سي”: أرفض ما يتعرض له شريف إكرامي من هجوم وانتقادات بسبب خطأه في لقاء الترجي.. كل حارس له أخطاء والأخطاء جزء من الكرة أنتم تتكلمون عن حارس كان الأفضل في الموسم الماضي”.

وتابع: “شريف إكرامي أفضل حارس في مصر الموسم الماضي وأتمنى من الجميع مساندته وأنا شخصيًا اتصلت به لمؤازرته عقب المباراة لأنه لا كرة قدم بدون أخطاء”.