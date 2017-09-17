أول رد فعل من مرتضى منصور على اكتساح الزمالك للداخلية

حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على تهنئة لاعبي الفريق للفوز على الداخلية بثلاثية وذلك عبر الهاتف عن طريق أحمد جلال إبراهيم عضو المجلس.

مرتضى منصور يهنيء روقة وجمعة

ونقل مرتضى منصور للاعبين دعمه الكامل لهم في المباريات المقبلة موجهًا التهئنة الخاصة للثنائي محمد أشرف روقة وعبد الله الذين سجلا الأهداف في مباراة الداخلية.

ونجح الزمالك في اكتساح الداخلية بثلاثية في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وتقدم محمد أشرف “روقة” للزمالك في الدقيقة 60 من ركلة جزاء مشكوك في صحتها، إثر سقوط عبد الله جمعة داخل المنطقة قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 65، ويعود روقة للتسجيل من صاروخية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 74.

وارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة الرابعة في المركز السادس، بينما توقف رصيد الداخلية عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

وخاض الزمالك اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: مؤيد العجان ومحمد مجدي ومحمود علاء وحازم إمام

خط الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف روقة وأحمد داوودا وأحمد مدبولي وعبد الله جمعة

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو