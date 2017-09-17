حارس الزمالك عن شريف إكرامي: كان الأفضل في الموسم الماضي



دافع أحمد الشناوي حارس مرمى نادي الزمالك عن شريف إكرامي حارس الأهلي بعد الانتقادات والهجوم الكبير الذي تعرض له للخطأ في لقاء الترجي التونسي أمس والذي تسبب في الهدف الثاني لبطل تونس في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أحمد الشناوي يوجه رسالة لشريف إكرامي

وقال أحمد الشناوي في تصريحات لفضائية “دي إم سي”: أرفض ما يتعرض له شريف إكرامي من هجوم وانتقادات بسبب خطأه في لقاء الترجي.. كل حارس له أخطاء والأخطاء جزء من كرة القدم.. أنتم تتكلمون عن حارس كان الأفضل في الموسم الماضي وأشدتم به كثيرًا”.

وأضاف: “شريف إكرامي أفضل حارس في مصر الموسم الماضي وأتمنى من الجميع مساندته وأنا شخصيًا اتصلت به لمؤازرته عقب المباراة لأنه لا كرة قدم بدون أخطاء”.

ويسيطر الحزن الشديد على شريف إكرامي حارس مرمى نادي الأهلي في لتعادل فريقه أمام الترجي التونسي 2-2.

وتسبب شريف إكرامي في الهدف الثاني للترجي التونسي بعدما فشل في التقاط كرة سهلة ودخل بها المرمى قبل أن يتعادل الأهلي.

وكان شريف إكرامي قد اعتذر لزملائه وللجهاز الفني عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن الخطأ الفادح مع التعهد بتصحيحه.