نيبوشا: ولو.. واجهنا الداخلية بدون أهم لاعبين في الزمالك

أبدى نيبوشا المدير الفني لنادي الزمالك سعادته بالفوز بثلاثية نظيفة على الداخلية ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

نيبوشا: انتظروا الزمالك

وقال نيبوشا عقب مباراة الداخلية: “الانسجام لم يحدث بين يوم وليلة لأننا في تطور مستمر.. انتظروا مستوانا الحقيقي في المباريات المقبلة واحكموا عليه”.

وأضاف نيبوشا: “وسأحاول تثبيت التشكيل في المباريات المقبلة والحفاظ على قوامه الأساسي مع العلم أننا واجهنا الداخلية في غياب أهم لاعبين بالفريق هما علي جبر وأيمن حفني للإصابة”.

وفاز الزمالك بثلاثية على فريق الداخلية في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وتقدم محمد أشرف “روقة” للزمالك في الدقيقة 60 من ركلة جزاء مشكوك في صحتها، إثر سقوط عبد الله جمعة داخل المنطقة قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 65، ويعود روقة للتسجيل من صاروخية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 74.

ووصل الزمالك إلى النقطة الرابعة في المركز السادس، بينما توقف رصيد الداخلية عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

وخاض الزمالك اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: مؤيد العجان ومحمد مجدي ومحمود علاء وحازم إمام

خط الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف روقة وأحمد داوودا وأحمد مدبولي وعبد الله جمعة

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو