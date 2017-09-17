وصلة بكاء لمدرب الزمالك بعد الفوز على الداخلية

دخل طارق يحيى المدرب العام لنادي الزمالك في وصلة بكاء بعد الفوز على فريق الداخلية بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

طارق يحيى يبكي

ووجه طارق يحيى الشكر لرئيس نادي الزمالك قائلًا: “أشكر مرتضى منصور الذي يعطيني حقي باستمرار والموافقة على عملي كمدرب عام للفريق.. أنا ابن الزمالك ومستعد لخدمته في أي وقت”.

ونجح الزمالك في الفوز بثلاثية على فريق الداخلية في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد بتروسبورت

وأحرز الزمالك عن طريق محمد أشرف “روقة” في الدقيقة 60 من ركلة جزاء مشكوك في صحتها، إثر سقوط عبد الله جمعة داخل منطقة الجزاء قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 65، ويعود روقة للتسجيل من صاروخية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 74.

ورفع نادي الزمالك رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز السادس، بينما توقف رصيد الداخلية عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: مؤيد العجان ومحمد مجدي ومحمود علاء وحازم إمام

خط الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف روقة وأحمد داوودا وأحمد مدبولي وعبد الله جمعة

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو