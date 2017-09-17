بالفيديو.. هدية تحكيمية تساهم في فوز الزمالك بثلاثية على الداخلية

خطف نادي الزمالك فوزًا غاليًا بثلاثية نظيفة على فريق الداخلية في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

ربنا يخلي جمعة وروقة.. الزمالك يعبر الداخلية بثلاثية

بدأ الزمالك التهديف عن طريق محمد أشرف “روقة” في الدقيقة 60 من ركلة جزاء مشكوك في صحتها، إثر سقوط عبد الله جمعة داخل منطقة الجزاء قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 65، ويعود روقة للتسجيل من صاروخية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 74.

وساهم عبد الله جمعة وروقة في فوز الزمالك بعد تسببهما في أهداف الزمالك الثلاثة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة الرابعة في المركز السادس، بينما توقف رصيد الداخلية عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

وخاض الزمالك اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: مؤيد العجان ومحمد مجدي ومحمود علاء وحازم إمام

خط الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف روقة وأحمد داوودا وأحمد مدبولي وعبد الله جمعة

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو

جاء الشوط الأول متوسط المستوى بين الفريقين، ومالت الأفضلية قليلا لنادي الزمالك بفضل مهارة أحمد مدبولي وتحركات أحمد داودا وكاسونجو التي شكلة خطورة كبيرة على مرمى الداخلية بينما اعتمد فريق الداخلية على الهجمات المرتدة من الجبهة اليسري بفضل تحركات عبدالعزيز الشاعر.

وبدأ الزمالك الشوط الثاني ضاغطًا بكل خطوطه من أجل إحراز هدف المبادرة، وفي الدقيقة 60 نجح عبدالله جمعة نجم الزمالك في الحصول على ركلة جزاء للأبيض مشكوك في صحتها، نجح محمد أشرف “روقة” في ترجمتها إلى هدف على يمين الغرباوي حارس الداخلية.

وترجم عبد الله جمعة بعدها بخمس دقائق في ترجمة سيطرة وتألقه داخل الملعب بإحرازه الهدف الثاني للأبيض بعدما استلم عرضية أحمد مدبولي داخل منطقة الجزاء وسددها بيسراه على يسار الغرباوي، وفي الدقيقة 78 أحرز محمد أشرف “روقة” الهدف الثاني له والثالث لزمالك من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.