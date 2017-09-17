النصر يخطف تعادلا قاتلا من الأهلي بمشاركة “غالي”

خطف فريق النصر تعادلا مثيرا من أنياب الأهلي بهدف لمثله في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر الدوري السعودي.

تقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 8 من بداية اللقاء عن طريق إيوانيس فيتفاتزيديس، قبل أن يدرك وليام جيبور التعادل للنصر في الدقيقة 84 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة رقم 5 في المركز الخامس، وارتفع رصيد النصر إلى النقطة رقم 4 في المركز السادس.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمرى: العويس

الدفاع: منصور – أبوبونا – معتز – سعيد

الوسط: باخشوين – كلاوديمير

الهجوم: ليوناردو – المقهوي – فيتفا -السومة

واستبعد المدرب الأوكراني سيردي ريبروف المدير الفني لفريق الأهلي، الدولي المصري محمد عبدالشافي من اللقاء.

تشكيل النصر

حراسة المرمى: وليد عبدالله

الدفاع: خالد الغامدي – عمر هوساوي – بونو أوفيني – سعد لكرو

الوسط: حسام غالي – عوض خميس

الهجوم: ليوناردو – أحمد الفريدي – يحيى الشهري.

نتائج الأهلي

سقط الأهلي في فخ الهزيمة أمام الإتفاق في الجولة الأولى بهدفين لهدف، وفي الجولة الثانية فاز على الفتح برباعية دون رد.

نتائج النصر

نجح النصر في الفوز على الفيصلي بثلاثة أهداف لهدف في لقاء الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية تعادل مع الإتفاق بهدفين لمثلهما.